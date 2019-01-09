На Радехівщині 61-річний чоловік помер від переохолодження

Тіло чоловіка виявили у меліоративному каналі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:592200

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На Львівщині від переохолодження помер 61-річний чоловік. Подія сталася у вівторок, 8 січня, у селищі Новоставці Радехівського району. Попередня причина смерті – переохолодження.

«Близько 10:50 у сел. Новоставці Радехівського району у меліоративному каналі було виявлено тіло місцевого мешканця 1957 року народження, без ознак насильницької смерті. За попередньою інформацією, ймовірна причина загибелі – переохолодження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.

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