Ремонт Львівського палацу мистецтв планують завершити до кінця 2025 року

Львівський палац мистецтв 4 жовтня уклав угоду з ТОВ «Техпром реставрація» на капітальний ремонт з облаштуванням елементів інклюзивності Львівського палацу мистецтв, що на вулиці Коперника, 17. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 11,5 млн грн. Ціна договору є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт планують до кінця 2025 року.

У технічному завданні йдеться, що планують відремонтувати підвали, водопровід та каналізацію, систему опалення та вентиляції, електроосвітлення. Також облаштувати ліфт, встановити WiFi- мережі, змонтувати системи пожежної сигналізації та контролю загазованості. Крім цього, планують покласти нову керамічну плитку, замінити двері, утеплити фасади, збудувати пандус, Підрядник може залучати до ремонту субпідрядників. Профінансують роботи за гроші місцевого бюджету.

За перемогу в аукціоні також змагалося львівське ТОВ «Будівельна компанія Оптимальна», яке запропонувало на 1,3 млн грн дешевше відремонтувати палац мистецтв. Проте замовник відхилив пропозицію компанії, оскільки, згідно з протоколом розгляду пропозиції, вона не надала всіх необхідних документів.

Переможцем торгів стало львівське ТОВ «Техпром реставрація», яке працює з 2018 року й спеціалізується на торгівлі одягом і взуттям. Серед додаткових видів робіт є будівництво. Згідно з аналітичною системою YouControl, керівником є Володимир Мицай, якому також на 50% належить компанія. Ще на 50% власником є Микола Уський. ZAXID.NET у червні 2024 року повідомляв, що ТОВ «Техпром реставрація» ремонтуватиме за 6 млн грн народний дім у Пустомитах.

Додамо, що у липні 2024 року директором Львівського палацу мистецтв став Левко Ванькович, який до того був виконувачем обов’язків директора. З ним уклали контракт на п'ять років. Палац мистецтв підпорядковується Львівській обласній раді.