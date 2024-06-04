Народний дім у Пустомитах на Глинній, 42

Відділ культури, молоді й спорту Пустомитівської міськради уклав угоду з ТОВ «Технопром реставрація» на капітальний ремонт будівлі народного дому №1 на вулиці Глинській, 42 у Пустомитах. Згідно з сайтом державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 5,8 млн грн. Відремонтувати народний дім планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, планують замінити підлогу, оновити штукатурку, частину стін облицювати плиткою, оздобити фасад декоративним розчином. Крім цього, замінять вікна та двері, відремонтують дах і покладуть металочерепицю, утеплять горище, встановлять нове освітлення, оновлять сантехніку та відремонтують каналізацію, облаштують вогнезахист. Профінансують роботи з бюджету Пустомит. У 2024 році на роботи витратять 1,1 млн грн.

За перемогу в аукціоні змагалися два учасники. ФОП Руслан Пупинін зі Стрия запропонував відремонтувати народний дім за меншу вартість – 4,5 млн грн. Однак замовник відхилив пропозицію через невідповідність матеріально-технічної бази. Перемогу в аукціоні здобуло львівське ТОВ «Технопром реставрація», яке працює з 2018 року й займається будівництвом. Компанія відремонтує народний дім за 5,8 млн грн. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що керівником ТОВ «Технопром реставрація» є Володимир Мицай. Також йому належить 50% компанії. Іншою частиною володіє Микола Уський.