ТОВ «Креативна фабрика Вікторія» відремонтує одне з приміщень Жовківського замку

Львівська національна галерея мистецтв уклала угоду з ТОВ «Креативна фабрика Вікторія» на ремонт стін та склепінь першого поверху гостьового корпусу Жовківського замку. Згідно з системою державних закупівель Prozorro вартість робіт становить майже 2,9 млн грн. Ціна договору є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт планують до кінця листопада 2024 року.

Згідно з технічним завданням, планують відремонтувати частину цегляної кладки стін, заповнити тріщини, поштукатурити та пофарбувати стіни. Зазначимо, що у кошторисі на будівельні матеріали передбачили 1,3 млн грн (із ПДВ).

Гостьовий корпус відремонтують зі збереженням архітектурних зондажів. У Львівській галереї мистецтв зазначають, що реставрацію проводять для збереження первісного вигляду пам'ятки архітектури. Гарантійний термін на виконані роботи становить рік.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало ТОВ «Креативна фабрика Вікторія», яке працює з 2015 року й зареєстроване у Рудному біля Львова. Згідно з YouControl, компанія спеціалізується на будівництві. Керівником та власником ТОВ «Креативна фабрика Вікторія» є Анатолій Богач. З початку 2024 року компанія отримала державних підрядів на 7,5 млн грн, а за 2023 рік – на 24,4 млн грн.

Нагадаємо, що у вересня 2023 року Львівська ОВА повідомляла, що вартість комплексної реставрації Жовківського замку становить 50 млн грн. Фінансуватимуть роботи із загального фонду державного бюджету. Відновлювати пам'ятку архітектури почали у 2021 році в межах програми «Велике будівництво», але роботи зупинили через повномасштабне вторгнення.

Додамо, що Жовківський замок є пам'яткою архітектури епохи ренесансу. Замок звели на замовлення Станіслава Жолкевського в 1594-1606 роках. Наприкінці XVII століття замок був резиденцією польського короля Яна III Собеського.