Крадій залишив трактор у лісі й пішов додому

21-річний мешканець села Масевичі на Рівненщині після розпивання з друзями спиртного біля місцевого магазину викрав трактор у знайомих. Чоловік хотів швидше дістатися додому й поїхав через ліс та, вскочивши у яму, перекинувся. Водій не травмувався, трактор поліція розшукала та повернула власнику.

Про крадіжку трактора Т-40АМ у поліцію 20 січня заявив 39-річний житель села Масевичі Рокитнівської громади. Чоловік повідомив, що невідома особа викрала його трактор з подвір’я батьків. Поліцейські встановили, що увечері 19 січня 21-річний житель села Масевичі разом зі своїм товаришем вживав алкоголь біля місцевого магазину. Близько 21:00 обидвоє зібралися йти додому.

«21-річному дорога додому видалася дуже далекою, тож вирішив роздобути якийсь транспорт. Він пригадав, що поблизу магазину проживають батьки знайомого, а на території господарства є трактор. Навички водіння мав, адже раніше доводилося ним їздити», — ідеться у повідомленні поліції.

Чоловік вирішив їхали через ліс, але не впорався з керуванням, вскочив у яму та перекинувся. Водій не травмувався й пішов додому, а трактор залишив у лісі.

Після заяви поліцейські розшукали та повернули власнику його трактор. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 ККУ) відкрито кримінальне провадження. Відділ комунікації поліції зазначає, що цього чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності, тож тепер йому загрожує реальне позбавлення волі.