Зловмисник саме складав крадене, коли його затримали поліцейські

Рівненські поліцейські затримали серійного злодія після десятої крадіжки. 41-річний чоловік місяць перебував у розшуку, його вдалося затримати після нового злочину – коли він ховав викрадені речі на околиці Рівного. Чоловік вже сидів у в'язниці за крадіжки, поки розглядається питання про запобіжний захід, чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Про затримання серійного злодія правоохоронці повідомили у вівторок, 18 січня. Напередодні працівники карного розшуку виявили злодія у полі поблизу вул. Золотіївської, де він саме ховав крадені речі. «На місці події слідчі вилучили свердлильний станок, болгарку, електродриль, велосипед, викрутки з насадками, чохол для човна. Про зникнення саме цих речей повідомив власник — 24-річний житель Рівного, коли повернувся додому і виявив крадіжку», — повідомляє поліція Рівненської області.

Поліція зазначає, що злочинну діяльність цього громадянина поліцейські задокументували у грудні. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні у Рівному дев'яти крадіжок з проникненням у житло. Однак підозрюваний переховувався від слідства, тож його оголосили у розшук.

17 січня чоловіка затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі клопотатимуть про обрання крадію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше чоловік відбував покарання за крадіжки, а після звільнення знову почав красти. Тепер йому знову загрожує реальний термін позбавлення волі.