На Рівненщині 49-річний чоловік підстрелив сусідського кота з пневматичної гвинтівки, бо той нібито вкрав його курей. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про злочин поліції повідомила 44-річна жителька села Верба Радивилівської громади. Жінка заявила, що сусід вистрілив із пневматичної гвинтівки у її кота, коли той забіг на його подвірʼя. Унаслідок інциденту тварина отримала перелом стегнової кістки. Ветлікар дістав із лапи кота свинцеву кулю до пневматичної зброї калібру 4.5 мм.

«49-річний місцевий житель пояснив, що напередодні сусідський кіт украв у нього курчат, тож він вирішив так провчити тварину», – зазначають правоохоронці.



За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.299 КК України). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження або позбавлення волі.