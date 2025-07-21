Інцидент стався у Сарненському районі Рівненської області

На Рівненщині поліція розшукує групу чоловіків, яка знущалася з собаки. Один зі зловмисників жбурнув тварину у лунку з водою, що утворилася внаслідок видобування бурштину. Після того, як відео опублікували в соцмережах, поліція відкрила кримінальне провадження.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька розповіла ZAXID.NET, що про злочин правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соцмереж вранці 21 липня.

Телеграм-канал «Рівне 1283» поширив відео із тіктоку жителя села Чабель Сарненського району, на якому видно: четверо чоловіків із мотопомпами перебувають біля лунки, що утворилася внаслідок видобування бурштину. Один із них тримає в руках собаку, а інші вигукують: «Давай, Володя». Тоді чоловік жбурляє тварину у воду – зляканий собака тікає, а всі сміються.

За інформацією Марії Юстицької, поліцейські вже встановили чоловіка, який фігурує на відео. За жорстоке поводження з твариною (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України) йому загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці проводять перевірку щодо законності родовища й, відповідно, видобутку бурштину.