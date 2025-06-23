У Нововолинську поліція розслідує випадок жорстокого поводження з твариною. Місцева жителька заявила, що невідомі спалили її пса. Причетних до злочину наразі розшукують. Про це повідомила 23 червня пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 22 червня до них звернулася 65-річна місцева жителька і повідомила, що поблизу села Низкиничі вона виявила труп свого пса. Тварину спалили. На місці поліцейські зібрали речові докази й наразі встановлюють причетних до злочину.

Як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, заявниця утримує на приватному подвір’ї неофіційний притулок для кількох десятків собак. Злочин стався поблизу цієї локації.

Відомості про жорстоке поводження з тваринами внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі – максимальний термін до восьми років увʼязнення.