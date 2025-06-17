Поліцейські провели обшуки та викрили зловмисників 26 листопада 2024 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок трьом підприємцям і працівнику Держпродспоживслужби, які причетні до облаштування нелегальної бійні тварин. Вона працювала без передбаченого законодавством дозволу в антисанітарних умовах. За це двох обвинувачених відсторонили від роботи на два роки, а двох інших – оштрафували.

Як йдеться у вироку від 12 червня, у липні 2024 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Рута», що займається розведенням великої рогатої худоби та виробництвом м'яса, Юрій Матіюк домовився із підприємцями Сергієм Пителем та Вадимом Снитюком про облаштування нелегальної бійні тварин. Останні є співвласниками ділянки у селі Струмівка Луцького району, що призначена для обслуговування ковбасного цеху та холодильних камер.

Так, обвинувачені почали займатися забоєм корів, биків і коней, а відходи складали на деревʼяні піддони під відкритим небом, у вигрібні ями та пластмасові бочки, які надалі захоронювали. Аби не бути викритими, підприємці вирішили залучити до схеми посадовця Держпродспоживслужби у Волинській області Ігоря Бойчука.

«Відходи вивозили вантажним транспортом без належного документального оформлення, а території, де вони накопичувалися, не мали відповідного екологічного контролю. Це призвело до забруднення земельних ділянок, оскільки відходи розкладалися у відкритому середовищі та потрапляли в ґрунт», – йдеться у вироку суду.

Правоохоронці викрили зловмисників 26 листопада 2024 року. На території нелегальної бійні відібрали зразки ґрунту й виявили перевищення допустимої концентрації хімічних речовин.

Суддя Ігор Ясельський призначив підприємцям Вадимі Снитюку та Сергію Пителю по 294 тис. грн штрафу, Юрію Матіюку – 17 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, що повʼязані з виконанням законодавства про охорону навколишнього середовища, а Ігорю Бойчуку – відсторонення від роботи у Держпродспоживслужбі на два роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.