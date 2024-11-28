Поліцейські провели обшуки на бійнях у Луцькому та Ковельському районах

У Луцькому районі правоохоронці обшукали підприємство, працівники якого без дозвільних документів здійснювали забій великої рогатої худоби. Як зʼясувалося, ще одна бійня того ж підприємства працювала у Ковельському районі. Пресслужба прокуратури області повідомила 27 листопада, що наразі триває досудове розслідування за фактом забруднення довкілля.

За даними слідства, бійня у Луцькому районі працювала без передбаченого законодавством дозволу, в антисанітарних умовах. Під час обшуків у приміщенні виявили рештки десятків тварин. Слідчі відібрали проби ґрунтів, повітря і зразки м'ясної продукції. Усе це відправили на судову експертизу.

У прокуратурі зазначили, що обшуки також провели на території Ковельського району, на підконтрольному цьому ж суб'єкту господарювання підприємстві. Там виявили скинуті на земельні ділянки тваринні рештки.

«Встановлюється можлива бездіяльність або причетність до приховування незаконної діяльності підприємств працівників Держпродспоживслужби у Волинській області», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування розпочали за ст. 236 КК України (порушення правил екологічної безпеки). Усіх причетних до злочину встановлюють.