Житель області незаконно викинув рештки тварин в лісовому масиві

Жовківський районний суд Львівщини визнав винним чоловіка винним у забрудненні земель та втечі від поліції. Він незаконно викинув рештки тварин в лісовому масиві та спробував втекти. Йому призначили 18,7 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, випадок трапився 22 серпня 2024 року у лісовому масиві між населеними пунктами Боянець та Великі Мости. Роман Небожук скинув рештки тварин, які він привіз у авто Volkswagen Т4. Про цей випадок поліцію попередили очевидці. Під час зупинки авто Небожука він не надав поліції свої документи та втік. Його затримали біля дому.

Щодо жителя Львівщини порушили дві кримінальні справи: через забруднення земель та опір поліції. У суді він розповів, що справді викидав приблизно 20-30 кг тваринних решток на території колишнього колгоспу, а від поліції втікав, бо подумав, що це ТЦК. Обвинувачений заявив, що відшкодував завдані збитки.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали та визнав Романа Небожука винним у кримінальних правопорушеннях. Йому призначили покарання – 18,7 тис. грн штрафу. На вирок ще можна подати апеляцію.