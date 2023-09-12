Пожежа виникла у будинку в селі Бочаниця Гощанської громади

На Рівненщині двоє чоловіків, 81-річний батько та його 52-річний син, отруїлись чадним газом. Їх обох доправили до реанімації. Наразі їхній стан оцінюють лікарі.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, пожежа сталась близько 17:00 у понеділок, 11 вересня, в селі Бочаниця Гощанської громади.

До прибуття рятувальників місцеві жителі вивели із задимленого приміщення на свіже повітря 81-річного батька та його 52-річного сина, а також за допомогою підручних засобів ліквідували пожежу. Батька та сина одразу госпіталізували в реанімаційне відділення Гощанської райлікарні з діагнозом отруєння чадним газом.

«Співробітники ДСНС винесли з будинку тліючий матрац та з метою провітрювання житлового будинку повідкривали вікна і двері. Внаслідок пожежі вогнем знищено матрац в цегляному житловому будинку розміром 10х6 м», – йдеться у повідомленні.

Що стало причиною виникнення займання, з'ясовують спеціалісти.