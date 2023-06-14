Сапер розміновує територію поблизу села Вербень

Біля села Вербень, що на Дубенщині, сапери підірвали стокілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Снаряд містив 35 кг тротилу. У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у середу, 14 червня, розповіли, що у разі вибуху бомба могла уразити території в радіусі до одного кілометра.

«Авіабомбу знайшли сапери під час виконання заявки з розмінування території поблизу села Вербень Дубенського району. Бомба була радянського виробництва та перебувала у бойовому стані. Вибухової речовини у тротиловому еквіваленті в ній було 35 кг. У разі несанкціонованого детонування радіус ураження становив би до одного кілометра. ФАБ-100 було знищили у спеціально відведеному місці», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Радянська бомба була у бойовому стані (Фото прес-служби ДСНС у Рівненській області)

Зазначимо, що з початку року на Рівненщині сапери знешкодили 118 вибухонебезпечних предметів часів Другої та Першої світових війн. Рятувальники закликають повідомляти про підозрілі металеві предмети, які схожі на боєприпаси, за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, що дубенські волонтери знайшли у коробці з гуманітарною допомогою дві гранати. Поліція встановлює, хто міг покласти боєприпаси до медикаментів.