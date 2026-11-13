Працівники ДБР затримали підполковника наприкінці жовтня

Правоохоронці викрили на хабарництві 45-річного підполковника одного з регіональних управлінь Сил тероборони, що дислокується на Рівненщині. Він вимагав 6 тис. доларів за обіцянку допомогти військовослужбовцю звільнитися зі служби після самовільного залишення частини. Про це у п’ятницю, 13 листопада, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, підполковник також є депутатом Чагорської сільської ради Чернівецької області. Він пропонував військовослужбовцям за гроші вплинути на рішення їхніх командирів. Зверталися до нього переважно через знайомих, із якими він раніше співпрацював.

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Після консультації посадовець називав суму за свої послуги та застерігав від звернень до інших посередників. У разі відмови погрожував направити військовослужбовця в зону бойових дій або збільшити суму хабаря.

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В одному з випадків підполковник обіцяв вплинути на командира солдата, який самовільно залишив частину, щоб той посприяв звільненню військового зі служби за сімейними обставинами. Спочатку він вимагав за послугу 10 тис. доларів, але згодом погодився на 6 тис. доларів.

28 жовтня працівники ДБР затримали підполковника після отримання обумовленої суми.

У ДБР також повідомили, що у 2020 році підозрюваного вже засудили за отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службової особи. Тоді суд оштрафував його та на рік заборонив обіймати посади в органах влади. Того ж року його звільнили з військової служби. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловік знову мобілізувався.

Нині підполковнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.