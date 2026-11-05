Будинок належить матері співмешканки полковника

Костопільський районний суд визнав винним заступника командира однієї з військових частин Рівненщини, який залучив підлеглих до ремонту будинку тещі в селі Олександрія. Також полковник незаконно зберігав удома боєприпаси. Попри те, що обвинувачений завдав державі понад 500 тис. грн грн збитків, він отримав два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 27 жовтня, у січні 2025 року заступник командира військової частини ЗСУ організував роботу підлеглих у новобудові площею 120 м² у селі Олександрія Рівненського району. Будинок фактично належить матері його співмешканки.

Будинок тещі полковника позначений червоним контуром (фото Держгеокадастру)

До викриття військові встигли повністю замінити дах, виконати бетонні та підготовчі ландшафтні роботи, а також закупити матеріали для встановлення паркану. Водночас замість несення служби вони займалися ремонтом, але продовжували отримувати зарплати.

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За даними слідства, схема діяла до 12 травня цього року. Правоохоронці викрили двох підлеглих полковника – старшого стрільця-оператора та курсанта. Через використання їхньої праці не за призначенням держава зазнала збитків на 535 773 грн.

Окрім того, під час розслідування з’ясувалося, що військовий незаконно зберігав удома боєприпаси. Під час обшуку в нього вилучили 552 патрони різних калібрів, зокрема до автоматичної зброї та пістолетів. Дозволу на їх придбання та зберігання чоловік не мав.

Суддя Віта Левчук визнала заступника командира винним за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) і ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та призначила йому чотири роки позбавлення волі з забороною протягом року обіймати керівні посади у ЗСУ.

Водночас військового звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.