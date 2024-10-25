На Рівненщині провели перевірки у медико-соціальних експертних комісіях, за результатами яких звільнили сімох очільників. Як повідомили 25 жовтня в обласній державній адміністрації, перевірки ініціювали після викриття масштабної схеми з оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам, в якій брали участь троє працівниць місцевого агенства нерухомості та 26 медпрацівників.

«Сім МСЕКів Рівненщини отримали нових керівників. Після ініційованої мною перевірки, яку провів Департамент охорони здоров’я Рівненської ОДА спільно з правоохоронцями, там були замінені очільники. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків», – повідомив голова облдержадміністрації Олександр Коваль.

Щоправда, у пресслужбі Рівненської ОДА поки не розголошують, про які саме МСЕКи йдеться.

Наразі тривають перевірки і в інших медико-соціальних експертних комісіях області. За словами Олександра Коваля, рішення щодо їхніх керівників приймуть незабаром.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року правоохоронці Рівненщини викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. У ході слідства зʼясувалося, що організаторкою була 50-річна очільниця агентства нерухомості, яка спільно з двома підлеглими допомагала ухилянтам отримувати фіктивні довідки про інвалідність. Підозрювана залучила до справи 26 медпрацівників, серед яких були посадовці медико-соціальних експертних комісій області. У середу, 23 жовтня, поліцейські встановилу одну з причетних до злочину лікарок – 46-річну невропатологиню МСЕК.