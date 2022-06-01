Наразі дитина перебуває у обласній дитячій лікарні в Рівному

На Рівненщині півторарічна дитина потрапила у реанімацію після того, як проковтнула наркотичну таблетку. Ліки приймає батько дівчинки, який лікується від наркотичної залежності. Він поклав таблетку на стіл, але дитина схопила її і проковтнула. Наразі дівчинка перебуває у обласній дитячій лікарні, її життю нічого не загрожує. На батьків складуть адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Як повідомив заступник директора обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич виданню RivneMedia, інцидент стався близько 23:00 у вівторок, 31 травня, в селі Великі Межиричі Корецького району.

До медиків звернулась мама дівчинки. Вона розповіла, що її півторарічна донька випадково прийняла наркотичну пігулку. Бригада швидкої доправила дитину до реанімації обласної дитячої лікарні.

За словами Олега Ушкевича, ці ліки заборонено приймати до 12-річного віку. Вони можуть викликати галюцинації, головний біль, запаморочення та блювоту. У прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що медикаменти приймає батько дівчинки, який лікується від наркотичної залежності. Він дістав таблетку та поклав на стіл, однак дівчинка схопила її та проковтнула.

«Ювенальна поліція проводить перевірку, за результатами якої буде притягнуто до адміністративної відповідальності батька дитини за неналежне виконання батьківських обов`язків. Із батьками дівчинки провели профілактичну бесіду», – зазначила речниця прес-служби поліції Юлія Мозоль.

Наразі дитина перебуває у задовільному стані. У пацієнтки прослідковується позитивна динаміка, її життю нічого не загрожує.