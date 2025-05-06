У Рівненській області облаштували 30 пунктів тестування під час НМТ-2025, половина з яких в укриттях. Перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін розповів, що це зробили, щоб не переривати НМТ у випадку повітряної тривоги.

«Цьогоріч в області працюватиме 30 пунктів тестування, серед них 15 облаштовані в укриттях. Решта – мають сховища. Під час повітряної тривоги тестування припиняється, а учасники спускаються у захисні споруди», – повідомив Сергій Подолін.

Під час онлайн-наради з директоркою Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Ларисою Середяк чиновник обговорив питання, які стосувалися посилення охорони, медичного супроводу, обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. Окремо звернули увагу і на наявність швидкісного інтернету та безперебійного енергопостачання.

Цьогоріч на Рівненщині на основну сесію НМТ зареєстровано 12,1 тис. потенційних учасників, а торік було 10,9 тис. учасників.

Основна сесія НМТ-2025 починається із 14 травня та триватиме до 25 червня. Кожен учасник НМТ зможе дізнатись дату, час та місце проведення тестування із 7 травня. Допуск до екзаменаційних центрів розпочинається за 30 хвилин і припиняється за 5 хвилин до початку тестування.

Якщо ви вагаєтесь, що потрібно взяти з собою на тестування, а чим категорично заборонено користуватись, то перегляньте актуальні переліки.

Раніше ZAXID.NET публікував формули, якими дозволено користуватись на НМТ-2025 з математики, а також слова із правильним наголосом, які треба знати на НМТ.