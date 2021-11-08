Удень ще буде до +10 градусів, а вночі мороз

Протягом тижня у Рівненській області денна температура поступово знизиться, уночі синоптики прогнозують морози. Так, у вівторок, 9 листопада, буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці місцями невеликий дощ, слабкий туман, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від +3 °С до -2 °С, вдень 2-7 градусів тепла.

У середу, 10 листопада, напрям вітру зміниться на південний, 5-10 м/с. Нічна температура знизиться до 2-7 градусів морозу, вдень буде 3-8 градусів тепла. У четвер, 11 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с . Температура вночі від 0 до -5 °С, вдень 5-10° тепла.

У п’ятницю, 12 листопада, характер погоди не зміниться. Опадів не очікується. Нічна температура буде від +2 °С до -3 °С, вдень 5-10 градусів тепла.