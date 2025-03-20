Новий реабілітаційний центр будують на території Дубенської міської лікарні

На базі одного з корпусів Дубенської міської лікарні розпочали будівництво реабілітаційного центру. Міністерство охорони здоровʼя України виділило на реконструкцію та облаштування закладу 200 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2025 року.

Як «Суспільному» розповів директор Дубенської міської лікарні Віктор Красовський, держава виділила 200 млн грн на реконструкцію та облаштування закладу в межах Програми з посилення реабілітаційної спроможності закладів охорони здоров’я. На проєктно-кошторисну документацію з бюджету тергромади спрямували майже 1,5 млн грн.

«Остаточна вартість обладнання та будівництва ще може переглядатися. Але, сподіваємося, що в ці кошти вмістимося з будівництвом, облаштуванням внутрішнього простору і закупівлею обладнання», – зазначив Віктор Красовський.

Центр матиме площу 2 255 м2, сучасні укриття та паркування. Основний корпус лікарні реконструюють під палати та службові кабінети.

За словами завідувачки реабілітаційного відділення Любові Гордійчук, це буде сучасний заклад із просторими залами для фізичної терапії, ерготерапії та індивідуальних занять:

«Також будуть масажні кабінети, тренажерні зали, кабінети психотерапевтів. Кожна палата матиме власний санвузол, що створить комфортні умови для пацієнтів».

Облаштовують центр на базі корпусу, де раніше було дитяче, паліативне та реабілітаційне відділення. Останнє тимчасово переїхало в інше комунальне приміщення міста. У новому центрі планують розвивати амбулаторну реабілітацію, яка дозволить пацієнтам отримувати допомогу без стаціонарного перебування.

За словами керівника лікарні, завершити роботи планують до кінця 2025 року.