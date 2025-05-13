Костопільський районний суд Рівненської області визнав майора винним у недбалому ставленні до військової служби через вчинення СЗЧ його підлеглими. Йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, майор Євгеній М. був заступником командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. У березні 2025 року він не забезпечив дотримання дисципліни та контролю за особовим складом, через що підпорядковані йому військовослужбовці самовільно покинули військову частину.

У матеріалах справи не вказано, скільки саме людей вчинили СЗЧ. Щодо майора склали адмінпротокол через недбале ставлення до військової служби. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Цю справу розглянула суддя Руслана Снітчук, яка дослідила усі докази та визнала Євгенія М. винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанова суду уже набрала чинності.