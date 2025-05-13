Франківський районний суд Львова виніс вирок військовому із Львівщини за неодноразові СЗЧ (самовільні залишення частини). Солдат визнав свою провину, заявивши, що діяв необдумано, та отримав п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, старший солдат Назар Б. протягом 2024 – 2025 років дев’ять разів втікав з військової частини: найдовше він ухилявся від проходження служби пів року, у інших випадках він був відсутній близько тижня, а після повернення знову вчиняв СЗЧ.

Щодо Назара Б. порушили кримінальне провадження за фактом СЗЧ. У суді військовий визнав свою провину та пояснив свої дії необдуманістю.

Цю справу розглянула суддя Богдана Кушнір, яка розглянула усі докази та дані про обвинуваченого, який є учасником бойових дій і посередньо характеризується за місцем проживання. На думку судді, підстав для звільнення обвинуваченого від відбування покарання немає.

Суддя визнала солдата винним у СЗЧ та призначила покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.