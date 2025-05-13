Військовому із Львівщини суд призначив п’ять років тюрми за СЗЧ
Солдат неодноразово втікав з військової частини
Франківський районний суд Львова виніс вирок військовому із Львівщини за неодноразові СЗЧ (самовільні залишення частини). Солдат визнав свою провину, заявивши, що діяв необдумано, та отримав п’ять років тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, старший солдат Назар Б. протягом 2024 – 2025 років дев’ять разів втікав з військової частини: найдовше він ухилявся від проходження служби пів року, у інших випадках він був відсутній близько тижня, а після повернення знову вчиняв СЗЧ.
Щодо Назара Б. порушили кримінальне провадження за фактом СЗЧ. У суді військовий визнав свою провину та пояснив свої дії необдуманістю.
Цю справу розглянула суддя Богдана Кушнір, яка розглянула усі докази та дані про обвинуваченого, який є учасником бойових дій і посередньо характеризується за місцем проживання. На думку судді, підстав для звільнення обвинуваченого від відбування покарання немає.
Суддя визнала солдата винним у СЗЧ та призначила покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.