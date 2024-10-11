Володимирецький районний суд Рівненської області виніс вирок військовому Валентину З., який торгував зброєю та боєприпасами. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, солдат Валентин З. у квітні та травні 2024 року незаконно продавав боєприпаси та зброю. У матеріалах справи вказано, що йдеться про близько 150 патронів калібрів 5,45х39 мм та 7,62х39 мм, гранату типу Ф-1, автомат Калашникова АК-74 та підствольний гранатомет. Боєприпаси та зброю військовий отримав безоплатно від покійного односельчанина.

Після продажу зброї Валентина З. затримали правоохоронці та порушили щодо нього кримінальну справу за ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

Справу розглянула суддя Людмила Котик, яка дослідила усі матеріали та призначила Валентину З. п’ять років тюрми, але звільнила від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Вилучену зброю та боєприпаси передадуть на потреби військових. Вирок ще можна оскаржити.