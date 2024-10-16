Для себе голова селищної ради просив п’ять тис. доларів, а для депутата, який має вплив на членів виконкому, 10 тис. доларів

На Рівненщині правоохоронці викрили голову селищної ради та депутата міської ради на хабарі. Підозрювані за гроші гарантували не втручатися у ведення підприємницької діяльності та не розривати існуючі договори оренди земельних ділянок, розташованих на території громади у Вараському районі. Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у поліції Рівненської області.

У грудні виконавчий комітет селищної ради затвердив рішення про виділення фірмі для вирощування зернових 174 ділянок загальною площею 344,3 га. Відповідно до договору за кожну із них передбачалась орендна плата – дві тис. грн на рік. Проте навесні голова селищної ради натякнув, що потрібно доплатити 15 тис. доларів, щоб до питання договорів оренди більше ніхто не повертався. Для себе чиновник просив п’ять тис. доларів, а для депутата, який має вплив на членів виконкому, 10 тис. доларів.

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Під час спроби отримання своєї частини грошей 48-річного жителя Вараського району затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368) та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі за обіцянку вплинути на рішення органів місцевого самоврядування (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2) КК України. Депутату – за ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України. Голову громади суд відсторонив від виконання посадових обов’язків та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, втім він вийшов під заставу, сплативши 205 904 грн. Співучасник «схеми» перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

В СБУ у Рівненській області уточнили, що на корупційній схемі викрили голову Володимирецької селищної ради та депутата Сарненської міської ради. Як пише «Рівне вечірнє», йдеться про Василя Ковенька та Сергія Аврамишина.