У ніч на середу, 27 серпня, Росія атакувала українські міста ударними дронами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили одну повітряну ціль ворога.

«Люди не постраждали. Під час падіння уламки пошкодили лінію електропередач. На місці працюють відповідні служби», – написав голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

Зауважимо, що після вчорашньої масованої атаки, під час якої ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині, на території області знову ввели графік погодинних відключень світла.

У «Рівнеобленерго» повідомили, що наразі без електроенергії досі залишається 31 147 споживачів.

Додамо, що 27 серпня повітряну тривогу у Рівненській області оголошували тричі: з 01:40 до 02:44; з 03:17 до 04:08; з 05:06 до 07:50. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну 91 дронами та ракетами, силам ППО вдалося збити 65 з них.