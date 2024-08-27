Ворожі повітряні цілі зафіксували у 16 областях України

У ніч на вівторок, 27 серпня, російські окупанти знову здійснили комбіновану атаку України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники іранського виробництва Shahed. Українська протиповітряна оборона збила 65 з 91 ворожих цілей, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Для атаки по українських регіонах окупанти випустили:

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької області Росії;

балістичну ракету «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму;

крилату ракету «Іскандер-К» із Воронезької області Російської Федерації;

п’ять крилатих ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області Росії;

81 ударний БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курської області Російської Федерації.

За інформацією Повітряних сил, станом на 9:00, силами ППО було збито п’ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Інфографіка Повітряних сил

«Десять ворожих безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває!» – наголосив Микола Олещук.

Ворожі повітряні цілі зафіксували у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Наслідки нічної масованої атаки на Україну 27 серпня

Уночі російські війська здійснили атаку з БпЛА по території Запоріжжя. Влада області повідомила про двох загиблих та четверо поранених. Росіяни, попередньо, вдарили сімома безпілотниками типу «Shahed» по обʼєктах цивільної інфраструктури регіону. Пошкоджені будинки, інфраструктурний обʼєкт, транспортні засоби та гаражні приміщення. На місцях ворожих атак продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики поліції та інші профільні служби міста.

Ще звечора 26 серпня окупаційні війська вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Загинули двоє людей, чоловік і жінка. У результаті рятувальної операції було врятовано п’ять осіб. Надано психологічну допомогу 11 людям, з них двоє дітей, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Повітряні сили у Хмельницькій області уночі збили вісім ворожих цілей. Як повідомив очільник області Сергій Тюрін, працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків. Разом з тим унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Господар будинку отримав контузію.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що сили та засоби протиповітряної оборони від початку доби знищили навколо Києва близько півтора десятка ударних дронів та кілька ракет. За інформацією адміністрації, у лісопаркових зонах Дніпровського та Деснянського району Києва зафіксовано падіння уламків. Виникли осередки займань лісової підстилки. Деякі вже ліквідовані, решта – гасять рятувальники. У Києві обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Російські війська вранці завдали ударів по двох об’єктах інфраструктури у Богодухові Харківської області, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Невдовзі він оновив дані та розповів про загиблого 72-річного чоловіка. Також відомо про п'ятьох поранених, серед яких 17-річна дівчина та 15-річний юнак. З а даними Синєгубова, неповнолітніх та 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки по Україні 27 серпня загинули четверо людей, ще 16 поранені. Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях країни.