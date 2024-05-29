У Сарненському районі в легковику потонуло троє жителів села Корост

У середу, 29 травня, із моста в Сарненському районі злетів кросовер, в якому перебувало четверо осіб. Вижила лише 18-річна пасажирка. Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Аварія між селами Одринки та Корост Сарненського району сталася близько 18:00. За попередньою інформацією, 29-річний водій автомобіля Hyundai Santa FE не впорався з керуванням та злетів із моста в річку Горинь.

«У транспортному засобі перебувало четверо жителів села Корост. Змогла врятуватися лише одна із них – 18-річна дівчина. Загинули 29-річний водій та двоє пасажирів – 26-річний хлопець і 17-річна дівчина», – зазначають правоохоронці.

Рятувальники дістали потерпілих із водойми, а медики проводили реанімаційні заходи, втім врятувати їхні життя так і не вдалося.

Нині на місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини події.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).