Аварія сталася у селі Глибокий Потік Тячівського району

Смертельна аварія сталася у селі Глибокий Потік Тячівського району. Закарпатець на ВАЗ-2121 з’їхав з дороги і перекинув авто у річку. Внаслідок ДТП чоловік загинув, його 64-річну пасажирку госпіталізували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 23 травня, за кермом ВАЗу був 70-річний житель Глибокого Потоку. Він не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у водойму.

«Водій втратив свідомість через раптове погіршення самопочуття, однак остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи. У автомобілі перебувала і 64-річна односельчанка загиблого. Жінку з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні», – інформують правоохоронці.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті, слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.