Виявлені літальні апарати будуть негайно знищені

У зв’язку з ситуацією в країні на території Рівненської області забороняється використовувати дрони без попереднього погодження із правоохоронними органами та ЗСУ. Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у суботу, 26 лютого.

Він зауважив, що усі виявлені у повітрі безпілотні літальні прилади будуть визначені як ворожі та негайно знищені, а причетні до їх запуску особи вважатимуться диверсантами.

Нагадаємо, раніше управління СБУ у Львівській області застерігало громадян не підіймати у повітря безпілотні літальні апарати, бо до них буде застосовано військову техніку.

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