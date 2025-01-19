Рятувальників викликали надто пізно

У селі Висоцьк Сарненського району на Рівненщині згоріла дерев’яна церква Успіння Богородиці, яку збудували 1877 року. Займання виникло о 5 ранку. Туди виїхали чотири чергові відділення рятувальників з міст Дубровиця та Сарни, а також місцева пожежна команда села Висоцьк.

«Прибувши на місце пожежі, вогнеборці побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю церкви. Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини», – розповіли у ДСНС Рівненщини.

Дерев’яна будівля розміром 30 х 15 м та все майно всередині церкви згоріло. Постраждалих немає. Причину займання встановлять слідчі поліції.

Парафія церкви Успіння Пресвятої Богородиці у с. Висоцьк, що раніше належала до УПЦ МП, у травні 2022 року перейшла до ПЦУ.

Церква у Висоцьку у 1910 роках (фото з Вікіпедї)

Як повідомляють у довіднику «Дерев’яні церкви Рівненської області», церкву збудували на місці попередньої, яку теж 1870 року знищила пожежа. Перша з відомих церков нібито була споруджена тут в 1639 році коштом князівської родини Соломирецьких. Перша церква була дерев’яною, критою ґонтом. Нову перекрили бляхою та пофарбували олійною фарбою, вікна стали металопластиковими, а шатрові бані замінили на опуклі.