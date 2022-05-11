Ремонтами займаються троє майстрів СТО «USA cars workshop»

Автомайстри рівненської СТО «USA cars workshop» відремонтували для військових вісім автомобілів. Вживані авто купують волонтери, після ремонту їх відправляють військовим. Наразі майстри збираються відремонтувати дев'ятий автомобіль, це Range Rover 1995 року випуску.

Як повідомляє прес-служба Рівненської військової адміністрації, троє майстрів відремонтували вже вісім автомобілів. За їхніми словами, найдовший ремонт авто тривав близько місяця, оскільки їм довелось довго чекати на доставку необхідних запчастин. Після завершення ремонту автомобіль відправили військовим, наразі він допомагає виконувати бойові завдання.

«Деякі автомобілі ми діагностували та перевіряли, чи взагалі можна їхати ними на передову. Зараз продовжуємо роботу над автомобілем Ford Explorer 1995 року випуску. Нарешті бачимо завершення цього ремонту, і вже згодом авто зможе поїхати до наших бійців»,– розповідають на СТО «USA cars workshop».

Незабаром автомайстри збираються відремонтувати Range Rover 1995 року, який купили волонтери для військових.