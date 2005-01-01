На Різдвяному ярмарку загорівся павільйон

У дерев'яному будиночку згоріли продукти та пошкоджені стіни

Вранці 28 грудня на Різдвяному ярмарку у центрі Львова виникла пожежа. Загорівся дерев'яний будиночок, в якому готували гарячі напої.

Близько 08:51 надійшло повідомлення про пожежу торгового кіоску на проспекті Свободи, 29, інформує ДСНС Львівщини. До прибуття рятувальників вогонь намагалися загасити вогнегасниками працівники муніципальної варти.

Рятувальники оперативно загасили займання і попередили перекидання вогню на сусідні павільйони.

Прес-служба міськради уточнила, що займання виникло через коротке замикання електроприладу.

Внаслідок пожежі знищено продукти харчування та обладнання, а також пошкоджено 14 кв.м стіни. Вартість збитків встановлюють.

Нагадаємо, торгові галереї Різдвяного ярмарку почали працювати на проспекті Свободи та площі Ринок 9 грудня. Він працюватиме до середини січня.