Так зараз виглядає музей Романа Шухевича

У вівторок, 5 березня, на території зруйнованого 1 січня 2024 року внаслідок падіння уламку російського безпілотника музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі, що на околиці Львова, презентували виставку «Знайти Романа Шухевича».

74 роки тому, 5 березня 1950 року, саме у цій садибі командир Української повстанської армії прийняв свій останній бій.

Виставку про життя та діяльність командира УПА представив Центр досліджень визвольного руху.

Два десятки інформаційних банерів допоможуть зруйнувати міфи про генерала Шухевича та розповісти унікальну й досі невідому історію його життя.

5 березня виставка «Знайти Романа Шухевича» була презентована на руїнах знищеного музею в Білогорщі, а опісля переміститься до Львова – у музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», де триватиме кілька місяців – до 30 червня, дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Завдяки виставці «Знайти Романа Шухевича» кожен охочий зможе дізнатися:

яким чином дід Романа Шухевича долучився до створення «Тіней забутих предків»;

як квартирант Шухевичів Євген Коновалець вплинув на малого Ромка та за що на майбутнього генерала скаржилися в польській школі;

за яких обставин у 19 років Шухевич вчинив перший атентат;

чому опинився у в’язниці і як вона допомогла Роману Шухевичу стати бізнесменом у сфері реклами;

яким він був командиром і коли за ним полювало сім сотень чекістів;

як склалася доля дружини та дітей Шухевича після його смерті;

чому ніхто не знає місце поховання головного командира УПА й навіщо частину його справи спалили у вже незалежній Україні.

Виставка «Знайти Романа Шухевича» створена за підтримки Українського культурного фонду на основі матеріалів книги наукової співробітниці Центру досліджень визвольного руху д-ра Олесі Ісаюк «Роман Шухевич. Життя легенди» (Наш Формат, 2023). Креативні рішення та дизайн: Василина Думан, Юстина Могитич.

Раніше команда проекту оприлюднила соціологічне опитування про сприйняття і обізнаність українців про УПА та Романа Шухевича. До слова, у цьому опитуванні, серед іншого на запитання «Ви хотіли б чи ні, щоб у Вашому місті / селі був музей, присвячений боротьбі УПА?» ствердно відповіли 67% респондентів (жовтень 2023 року, Демократичні ініціативи, КМІС).

У заходах із вшанування Романа Шухевича 5 березня 2024 року на території знищеного Музею Романа Шухевича в Білогорщі взяли участь чільні представники Львівської ОВА, Львівської облради, заступник директора Львівського історичного музею Петро Слободян, а також авторка книги «Роман Шухевич. Життя легенди», наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху Олеся Ісаюк, народний депутат України, історик Володимир В’ятрович, історик, військовослужбовець ЗСУ Руслан Забілий, програмна директорка Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич.