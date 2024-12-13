Новий житловий комплекс збудують на вул. Величковського, біля будинку №30

У львівському мікрорайоні Рясне збудують новий житловий комплекс із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 13 грудня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,18 га на вул. Величковського, біля будинку №30. Комунальна ділянка призначена для будівництва житла і перебуває в оренді Володимира Карповича, який, своєю чергою, передав землю в суборенду ТзОВ «Львівська будівельна компанія “Контракт”».

Як видно з оприлюднених візуалізацій, будівля матиме змінну висотність – від 8 до 16 поверхів. Під всім ЖК облаштують дворівнений підземний паркінг. Також забудовник пообіцяв влаштувати благоустрій території, зокрема прокласти велодоріжку.

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За містобудівними умовами до ЛМР звернулося ТзОВ «Львівська будівельна компанія “Контракт”», що займається будівництвом. Одноосібним власником компанії вказаний львів’янин Роман Швед.