На вул. Шевченка, 311б на Рясному збудують ресторан McDonald’s

Компанія «Баварія Львів», що будуватиме ресторан швидкого харчування McDonald’s і торговий центр на Рясному, профінансує створення поблизу громадського простору. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 27 серпня.

За зверненням ПП «Баварія Львів» своїм рішенням виконком визначив Шевченківську районну адміністрацію замовником робіт з благоустрою території та облаштування громадського простору на вул. Шевченка, 311б. Самі роботи профінансує інвестор, що будуватиме поруч торговий центр із рестораном швидкого харчування міжнародної мережі McDonald’s. Завершити всі роботи мають до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у 2022 році власник кількох автосалонів у Львові Павло Волков купив на аукціоні 0,58 га землі на вул. Шевченка, 311б за 19,1 млн грн. У червні 2024 року ЛМР видала містобудівні умови та обмеження на будівництво на цій ділянці двоповерхового торгового центру та одноповерхового ресторану McDonald’s. Навколо будівель облаштують відкритий паркінг на 44 місця.

МУО на будівництво торгового центру з рестораном отримало ТОВ «Баварія Львів», що належить власнику ділянки Павлу Волкову. Він є власником дилерського центру «Лексус Львів» та сервісного центру Toyota «Діамант» у Львові.