Ділянку у Малих Підлісках придбали за 4,1 млн грн

На аукціоні «Prozorro.Продажі» за 4,1 млн грн продали 0,54 га землі у селі Малі Підліски. На цій ділянці планують збудувати торгово-розважальний центр. Землю придбало ТОВ «ДВК Девелопмент». В управлінні земельних ресурсів Львівської міськради у вівторок, 27 серпня, повідомили, що ТРЦ стане першим у навколишніх громадах.

«Це не сільськогосподарська земля. Вона призначена для будівництва торгово-розважального центру із закладами громадського харчування та приміщеннями громадського призначення. Стартував аукціон із суми 3,6 млн грн. За ділянку змагалися двоє учасників. Під час електронних земельних торгів стартова ціна зросла до 4,1 млн грн», – повідомили у Львівській міськраді.

Зазначимо, що ділянка розташована неподалік вулиці Південної у Малих Підлісках, що за приблизно 15 км від Львова. В управлінні земельних ресурсів наголосили, що ділянка має кадастровий номер та необхідний пакет документів, який убезпечить її від зміни цільового призначення. У ЛМР також додають, що торік у Малих Підлісках на аукціоні продали 0,2 га для будівництва закладу торгівлі.

Компанія «ДВК Девелопмент», яка перемогла в аукціоні, зареєстрована у Києві й працює з лютого 2024 року. На аналітичній системі YouControl йдеться, що її основним видом діяльності є будівництво. Керівницею та власницею «ДВК Девелопмент» є Вікторія Ковальчук.