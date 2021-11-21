На Самбірщині чадним газом отруїлася 72-річна жінка
Будинок опалюється пічкою на дровах
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині чадним газом отруїлася 72-річна мешканка Самбірського району. Її госпіталізували до Самбірської центральної районної лікарні.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 20 листопада, о 20:40, в селі Михайлевичі Рудківської ОТГ Самбірського району. В приватному будинку чадним газом отруїлася 72-річна жінка.
У стані середньої важкості її госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню. Будинок опалюється пічкою на дровах. Обставини події встановлюють.
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