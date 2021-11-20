У суботу, 20 листопада, чадним газом отруївся 37-річний львів'янин. Його госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, випадок трапився 20 листопада, близько 00:40, у квартирі на третьому поверсі в будинку на вул. Олени Степанівни, 35. Чадним газом отруївся 37-річний чоловік. У стані середньої важкості його госпіталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

Квартира обладнана газовою плитою ПГ-4, газовою колонкою та двома кахельними пічками. Аварійна бригада ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинила газопостачання до квартири. Обставини події встановлюють.