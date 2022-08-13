Водію може загрожувати до трьох років ув’язнення

На Самбірщині увечері 12 серпня сталася аварія, унаслідок якої постраждали водій та четверо пасажирів автомобіля Mazda 6. Водію може загрожувати до трьох років ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Львівщини зранку 13 серпня, аварія трапилася приблизно о 22:20 на дорозі Нижанковичі – Добромиль – Самбір – Дрогобич – Стрий між селами Дубрівка та Гуманець. 23-річний самбірчанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

«Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водій автомобіля та четверо його пасажирів: чоловіки віком 23 і 34 роки та двоє 28-річних – усі мешканці одного з сіл Самбірського району», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлюють всі обставини аварії. Водію автомобіля може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.