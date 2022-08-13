На Самбірщині Mazda 6 з’їхала в кювет, травмувалися п’ятеро людей
Водій автомобіля не справився з керуванням
На Самбірщині увечері 12 серпня сталася аварія, унаслідок якої постраждали водій та четверо пасажирів автомобіля Mazda 6. Водію може загрожувати до трьох років ув’язнення.
Як повідомила прес-служба поліції Львівщини зранку 13 серпня, аварія трапилася приблизно о 22:20 на дорозі Нижанковичі – Добромиль – Самбір – Дрогобич – Стрий між селами Дубрівка та Гуманець. 23-річний самбірчанин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
«Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водій автомобіля та четверо його пасажирів: чоловіки віком 23 і 34 роки та двоє 28-річних – усі мешканці одного з сіл Самбірського району», – йдеться в повідомленні.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлюють всі обставини аварії. Водію автомобіля може загрожувати до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.