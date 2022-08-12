Саморобний трактор перекинуся у лісі і придавив водія, той загинув

Ввечері четверга, 11 серпня, у лісі біля Магерова (селище у Львівському районі) загинув 41-річний тракторист. Чоловік не впорався з керуванням, трактор з'їхав з дороги та перекинувся, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 18:00 у Магерівському лісництві. Як встановили правоохоронці, водій саморобного трактора, 41-річний мешканець одного з сіл Львівського району, не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Трактор перекинувся та придавив водія.

На фото, оприлюднених поліцією видно, що трактор був із причепом, повністю завантажений дровами (фото поліції)

Внаслідок отриманих травм 41-річний тракторист помер на місці. А слідчі поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлюють всі обставини ДТП.