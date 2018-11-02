На Самбірщині потяг збив на смерть 64-річну жінку
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 09:351620
1 листопада на Самбірщині під вантажний потяг потрапила 64-річна жінка. Попередня версія ‒ жінка скоїла самогубство.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, о 13:46 в с. Стрілковичі Самбірського району на перегоні «Ваньковичі-Самбір» вантажний поїзд №2405 травмував жінку. Від отриманих травм мешканка с. Мшанець Старосамбірського району 1954 року народження загинула відразу.
Цей випадок затримав рух потягів. О 15:50 рух на залізниці відновили.
Попередня версія ‒ жінка скоїла самогубство. Обставини встановлюються.
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