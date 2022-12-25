Рятувальникам вдалось дістати живими лише двох людей

У іспанському місті Понтеведра автобус перекинувся у річку, внаслідок чого загинуло троє людей, ще двох вважають зниклими безвісти. Про це повідомило місцеве видання El Pais.

Аварія трапилась 24 грудня. Автобус прямував до міста Віго, з’їхав із дороги та впав у річку Лерез з висоти 75 м над рівнем моря.

Пожежникам вдалося врятувати водія автобуса та жінку живими. Унаслідок ДТП троє людей загинули, двох вважають зниклими безвісти. Двох людей, водія і пасажира, вдалось врятувати.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що автобус їхав із вʼязниці Монтеррозо й у ньому перебували родини засуджених. Однак офіційно ця інформація ще не підтверджена.

Зазначимо, що автобус належить компанії Monbus – найбільшому іспанському перевізнику.