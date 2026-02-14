Андрій Куценко добровільно мобілізувався до ЗСУ і загинув 3 липня 2024 року

На шоломі памʼяті, який український скелетоніст Владислав Гераскевич хотів використати на Олімпійських іграх, зображений велоспортсмен з Львівщини Андрій Куценко, який загинув на війні. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Серед людей, які зображені на шоломі Владислава Гераскевича, є наш земляк Андрій Куценко. Його історія – про свідомий вибір, патріотизм і ціну свободи, яку важливо пам’ятати й передавати далі», – повідомив він.

Андрій Куценко народився у Жовкві, закінчив Львівський університет фізичної культури. Десять років (2006-2016) він представляв Львівщину у національній збірній команді з велоспорту на треку. Згодом спортсмен проходив службу за контрактом на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міноборони України.

На момент повномасштабного вторгнення Андрій Куценко з дружиною та сином жили в Італії. Однак він вирішив повернутися додому і пішов на воювати добровольцем. Понад два роки він воював на різних напрямках фронту.

Загинув 3 липня 2024 року. Останній бій прийняв у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» ЗСУ. Андрій Куценко майстер спорту України міжнародного класу, переможець та призер міжнародних змагань, учасник чемпіонатів Європи та світу, багаторазовий чемпіон України.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді через виступ у шоломі з портретами загиблих українських атлетів, вважаючи це політичною заявою.