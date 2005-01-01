На Сихові біля входу у ринок «Зубрівський» знайшли учбову гранату

СуспільствоЮлія Поліковська, 22 березня5280

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На Сихові біля входу у ринок «Зубрівський» знайшли учбову гранату
фото ГУ НП у Львівській області
Біля ринку на Сихові виявили учбову гранату

У Львові у четвер, 22 березня, на вул. Сихівській, 12 біля ринку «Зубрівський» знайшли предмет, схожий на гранату. Про це йдеться у повідомленні на «Гарячій лінії міста Львова».

Повідомлення про знахідку до правоохоронців надійшло о 11:30, на місце події відправили групу експертів-вибухотехніків, повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

На час роботи правоохоронців доступ до ринку частково обмежили, відвідувачів та працівників евакуювали.

Експерти обстежили знахідку, та встановили, що це – учбово-імітаційна граната Ф-1.

Нагадаємо, 14 лютого у будинку на вул. Вірменській, 8 у Львові виявили гранату із запалом.

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