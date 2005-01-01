На Сихові біля входу у ринок «Зубрівський» знайшли учбову гранату

У Львові у четвер, 22 березня, на вул. Сихівській, 12 біля ринку «Зубрівський» знайшли предмет, схожий на гранату. Про це йдеться у повідомленні на «Гарячій лінії міста Львова».
Повідомлення про знахідку до правоохоронців надійшло о 11:30, на місце події відправили групу експертів-вибухотехніків, повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.
На час роботи правоохоронців доступ до ринку частково обмежили, відвідувачів та працівників евакуювали.
Експерти обстежили знахідку, та встановили, що це – учбово-імітаційна граната Ф-1.
Нагадаємо, 14 лютого у будинку на вул. Вірменській, 8 у Львові виявили гранату із запалом.
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