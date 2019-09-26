На Сихові будівельний кран впав на супермаркет «Арсен»

У Львові будівельний кран впав на супермаркет

У четвер, 26 вересня, близько 9:00 на проспекті Червоної Калини,58 у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету «Арсен». Кран впав з території будівництва, яке здійснює компанія «Авалон».

Як повідомили ZAXID.NET очевидці, будівельний кран впав з тильного боку супермаркету, де розміщена рампа для відвантаження вантажів. На місці події присутня карета швидкої допомоги.

За даними голови Сихівської райадміністрації Галини Гладяк, яка перебуває на місці події, унаслідок падіння крана пошкоджені господарські приміщення та склади «Арсену». Постраждала 45-річна жінка-крановщиця, яка обслуговувала кран. На місце події приїхали надзвичайники. Більше ніхто не постраждав.

«Постраждала жива. Її затисло, тому викликали спеціалізовану машину, щоб зафіксувати кабіну крана та провести вивільнення постраждалої. Кран упав на складські приміщення «Арсену», тобто це господарські приміщення, де відбувається підвіз товару. Тому більше ніхто не постраждав», — повідомив заступник голови Сихівської РА Володимир Івасюк.

Крановщицю витягли з кабіни крана надзвичайники, її забрала «швидка». Даних про її стан немає.

Зазначимо, поруч із супермаркетом здійснює будівництво житлових будинків компанія «Авалон». Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, ТзОВ «Авалон статус» будуватиме два хмарочоси висотою 90 м (27 поверхів), та будинки висотою 75, 72 та 68 м, до одного з яких буде прибудований дитячий центр. Також збудують торговий центр. І будинки, ТЦ матимуть підземні паркінги.

Фото ZAXID.NET

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