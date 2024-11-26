10-поверховий будинок побудують на вул. Зубрівській, 34в

На місці торгових павільйонів на вул. Зубрівській у Львові планують збудувати 10-поверховий багатоквартирний житловий будинок із дитсадком і підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету у понеділок, 25 листопада.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Зубрівській, 34в на Сихові, де планують збудувати житлово-громадський комплекс із дитячим садком.

«Тут пропонують збудувати житловий будинок на 43 квартири, корисна площа яких загалом 2600 м2, а також дитячий садок на 42 місця. В підземному паркінгу облаштують 35 машиномісць. При цьому витримується затверджений у місті коефіцієнт 0,8», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Також забудовник надав гарантійний лист про те, що він зобов’язується сплатити внесок на розвиток інфраструктури в розмірі, який був передбачений раніше.

Будівництво вестиме ТзОВ «Аррбуд». За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у 2018 році на вул. Рилєєва у Львові. Компанія належить юристці Ганні Мацюк. Раніше вона була співвласницею інформагенції Дивись Інфо. Ділянки на вул. Зубрівській, де планують будувати ЖК, перебувають у приватній власності ТзОВ «Аррбуд».