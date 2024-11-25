Будівництво на Галицькій, 15 триває з 2013 року, що призвело до руйнувань сусідніх будинків

У понеділок, 25 листопада, Західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення щодо права власності ТзОВ «Квітка Львів» на об’єкт незаконного будівництва у центрі Львова. Йдеться про ділянку на проспекті Шевченка, 3 – площі Галицькій, 15. Міська рада не погоджується з таким рішенням і готується його оскаржувати далі. Про це ввечері понеділка повідомили на сторінці Юридичного департаменту Львівської міської ради.

«Львівська міська рада готуватиме касаційну скаргу до Верховного Суду, оскільки земельна ділянка надавалася для обслуговування існуючих споруд, а не для спорудження нових об’єктів», – наголосили у ЛМР.

Нагадаємо, що спір щодо цієї земельної ділянки і будівництва на ній триває вже понад 10 років. Ще у 2005 році ТзОВ «Кіносвіт» (зараз – ТзОВ «Квітка Львів») купило колишній кінотеатр площею 950,8 м2.

У 2006 році ТзОВ «Кіносвіт» уклало договір оренди землі, за умовами якого отримувало в платне користування ділянку для обслуговування існуючих споруд. Також товариство отримало усі дозвільні документи для реконструкції об’єктів нерухомості на цій ділянці. Однак, всупереч усім рішенням ЛМР та дозвільним документам, у 2013 році «Кіносвіт» розпочав нове будівництво торгово-розважального центру та зареєстрував право власності на об’єкт незавершеного будівництва готовністю 5%. Місцеві мешканці звернулись в мерію зі скаргою, оскільки через будівельні роботи почали руйнуватися сусідні будинки.

Відтоді міськрада намагалася у судах різних інстанцій розірвати договір оренди землі, скасувати дозвіл на початок будівельних робіт, архітектурно-планувальне завдання та реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Впродовж 2016-2017 років суди визнали, що ТзОВ «Кіносвіт» порушило норми законодавства і розірвали договори оренди земельної ділянки. Одна судова тяганина триває і досі. У 2023 році ТзОВ «Кіносвіт» змінило назву на ТзОВ «Квітка Львів» та знову через суд підтвердило право власності на незавершене будівництво.

ТзОВ «Квітка Львів» [колишній «Кіносвіт»] зареєстроване ще у 2001 році. До 2023 року компанія належала львівському підприємцю Олександру Смірнову. За даними YouControl, «Кіносвіт» входив у групу компаній Олександра Смірнова і його громадянської дружини Ірини Сердюк – колишньої депутатки Львівської міської ради. Однак із жовтня 2023 року одноосібним власником компанії є львівʼянин Сергій Пʼянов.