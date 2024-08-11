Забудовник через суд визнав право власності на недобуд у центрі Львова
Із 2006 року на місці колишнього кінотеатру на вул. Нижанківського намагаються збудувати торговий центр
Господарський суд Львівської області визнав за ТзОВ «Квітка Львів» право власності на частину недобуду на місці колишнього кінотеатру в районі вул. Нижанківського. На думку суду, попри те, що забудовник зніс усе придбане майно кінотеатру та залив фундамент, ці роботи є реконструкцією із готовністю 4,9%.
Як вказано в матеріалах справи, у 2005 році ТзОВ «Кіносвіт» купило майновий комплекс ДКП «Галицький центр кіномистецтва», зокрема, приміщення колишнього кінотеатру площею 950,8 м2, нежитлові приміщення площею 309,8 м2 та 129,1 м2 на просп. Шевченка, 3 – пл. Галицькій. У 2006 році Львівська міська рада передала ТзОВ «Кіносвіт» земельну ділянку площею 0,10 га під цим майном в оренду на 10 років під будівництво житлових, виробничих і культурно-побутових будівель. Того ж року виконавчий комітет видав компанії «Кіносвіт» дозвіл на реконструкцію нежитлових приміщень під торговельно-розважальний центр, а у 2011 році відповідний дозвіл видала обласна інспекція ДАБК.
Компанія виконала лише часткові роботи – демонтувала та добудувала деякі приміщення, а у 2015 році зареєструвала право власності на незавершене будівництво готовністю 5%. Після цього міська рада заявила про самовільне будівництво на захопленій комунальній землі та звернулася в суд. У 2016 році ЛМР виграла Господарський суд у справі про скасування договору оренди землі, однак програла апеляцію та касацію.
Крім цього, у 2017 році Вищий адмінсуд скасував дозвіл обласної ДАБК на початок будівельних робіт, а Львівський окружний адмінсуд визнав неправомірним і скасував реєстрацію обʼєкта незавершеного будівництва готовність 5%. Після цього компанія «Кіносвіт» зупинила реконструкцію колишнього кінотеатру.
У 2023 році ТзОВ «Кіносвіт» звернулося до Львівської міської ради за розробкою детального плану території в районі просп. Шевченка, 3 – пл. Галицької. За планами, тут мали збудувати багатофункційний центр змінною висотою від 2 до 6 поверхів. Однак компанія отримала відмову, оскільки міськрада заявила, що в компанії відсутнє на цій території зареєстроване майно. Однак компанія стверджувала, що договір купівлі-продажу майна колишнього кінотеатру від 2005 року не скасований, а за даними експертизи, яку провели у 2023-2024 роках, відсоток готовності наявної частини незавершеного будівництва становить 6,8%, а в частині ділянок – 4,9% і 1,9% відповідно. Зараз вся ця ділянка занедбана і закрита парканом.
У 2023 році ТзОВ «Кіносвіт» змінило назву на ТзОВ «Квітка Львів» та звернулося в суд, аби визнати право власності на незавершене будівництво. Суд встановив, що будівельні роботи, які провела компанія, були реконструкцією, а не незаконним будівництвом.
Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Наталія Мороз позов ТзОВ «Квітка Львів» задовольнила та визнала за компаніє. Право власності на незавершене будівництво готовністю 4,9%. Це рішення можна оскаржити в апеляції.
ТзОВ «Квітка Львів» [колишній «Кіносвіт»] зареєстрована ще у 2001 році. До 2023 року компанія належала львівському підприємцю Олександру Смірнову. За даними YouControl, «Кіносвіт» входив у групу компаній Олександра Смірнова і його громадянської дружини Ірини Сердюк – колишньої депутатки Львівської міської ради. Однак із жовтня 2023 року одноосібним власником компанії є львівʼянин Сергій Пʼянов.