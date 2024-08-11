Розташування ділянки, де раніше був кінотеатр, майно якого викупило ТзОВ «Кіносвіт»

Господарський суд Львівської області визнав за ТзОВ «Квітка Львів» право власності на частину недобуду на місці колишнього кінотеатру в районі вул. Нижанківського. На думку суду, попри те, що забудовник зніс усе придбане майно кінотеатру та залив фундамент, ці роботи є реконструкцією із готовністю 4,9%.

Як вказано в матеріалах справи, у 2005 році ТзОВ «Кіносвіт» купило майновий комплекс ДКП «Галицький центр кіномистецтва», зокрема, приміщення колишнього кінотеатру площею 950,8 м2, нежитлові приміщення площею 309,8 м2 та 129,1 м2 на просп. Шевченка, 3 – пл. Галицькій. У 2006 році Львівська міська рада передала ТзОВ «Кіносвіт» земельну ділянку площею 0,10 га під цим майном в оренду на 10 років під будівництво житлових, виробничих і культурно-побутових будівель. Того ж року виконавчий комітет видав компанії «Кіносвіт» дозвіл на реконструкцію нежитлових приміщень під торговельно-розважальний центр, а у 2011 році відповідний дозвіл видала обласна інспекція ДАБК.

Компанія виконала лише часткові роботи – демонтувала та добудувала деякі приміщення, а у 2015 році зареєструвала право власності на незавершене будівництво готовністю 5%. Після цього міська рада заявила про самовільне будівництво на захопленій комунальній землі та звернулася в суд. У 2016 році ЛМР виграла Господарський суд у справі про скасування договору оренди землі, однак програла апеляцію та касацію.

Крім цього, у 2017 році Вищий адмінсуд скасував дозвіл обласної ДАБК на початок будівельних робіт, а Львівський окружний адмінсуд визнав неправомірним і скасував реєстрацію обʼєкта незавершеного будівництва готовність 5%. Після цього компанія «Кіносвіт» зупинила реконструкцію колишнього кінотеатру.

У 2023 році ТзОВ «Кіносвіт» звернулося до Львівської міської ради за розробкою детального плану території в районі просп. Шевченка, 3 – пл. Галицької. За планами, тут мали збудувати багатофункційний центр змінною висотою від 2 до 6 поверхів. Однак компанія отримала відмову, оскільки міськрада заявила, що в компанії відсутнє на цій території зареєстроване майно. Однак компанія стверджувала, що договір купівлі-продажу майна колишнього кінотеатру від 2005 року не скасований, а за даними експертизи, яку провели у 2023-2024 роках, відсоток готовності наявної частини незавершеного будівництва становить 6,8%, а в частині ділянок – 4,9% і 1,9% відповідно. Зараз вся ця ділянка занедбана і закрита парканом.

У 2023 році ТзОВ «Кіносвіт» змінило назву на ТзОВ «Квітка Львів» та звернулося в суд, аби визнати право власності на незавершене будівництво. Суд встановив, що будівельні роботи, які провела компанія, були реконструкцією, а не незаконним будівництвом.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Наталія Мороз позов ТзОВ «Квітка Львів» задовольнила та визнала за компаніє. Право власності на незавершене будівництво готовністю 4,9%. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТзОВ «Квітка Львів» [колишній «Кіносвіт»] зареєстрована ще у 2001 році. До 2023 року компанія належала львівському підприємцю Олександру Смірнову. За даними YouControl, «Кіносвіт» входив у групу компаній Олександра Смірнова і його громадянської дружини Ірини Сердюк – колишньої депутатки Львівської міської ради. Однак із жовтня 2023 року одноосібним власником компанії є львівʼянин Сергій Пʼянов.