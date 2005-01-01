На Сихові віряни УГКЦ провели Хресну ходу

На Сихові відбулася молитовна Хресна хода

У неділю, 25 березня, у Сихівському районі Львова пройшла молитовна Хресна дорога, організована парафією храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Участь у ній взяли кілька тисяч вірян.

Хода почалася о 16:00 біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на просп. Червоної Калини, 70 та слідувала за маршрутом: просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці) – просп. Червоної Калини, 62 (розворот навпроти ТЦ «ВАМ») – просп. Червоної Калини (непарна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 36-а (розворот навпроти ТЦ «Шувар») – просп. Червоної Калини (парна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці).

За маршрутом Хресної дороги з 16:00 до 18:00 ситуативно перекривали рух транспорту.

Нагадаємо, у Хрестопоклінну неділю, 11 березня, у Львові відбулася традиційна загальноміська молитовна хресна хода, що символізує Хресну дорогу, яку Ісус Христос пройшов на Голгофу. У молитовній ході цьогоріч взяли участь десятки тисяч людей.